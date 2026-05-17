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Häuser mit Garage in Uchvalski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Uchvalski sielski Saviet, Belarus
Haus
Uchvalski sielski Saviet, Belarus
Fläche 54 m²
Verkauf eines Wohnhauses für ganzjährig leben im Dorf Gumna. Das Haus besteht aus Logs, das …
$25,000
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Immobilienangaben in Uchvalski sielski Saviet, Belarus

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