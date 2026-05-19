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Wohneigentum mit Garten kaufen in Tracciakouski sielski Saviet, Belarus

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häuser
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1 immobilienobjekt total found
in Tracciakouski sielski Saviet, Belarus
Tracciakouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 95 m²
Weniger als 1 km bis g. Lida in Ostrovlya, in der Nähe des zentralen Wassers, der Gaspipelin…
$29,000
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Immobilienangaben in Tracciakouski sielski Saviet, Belarus

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