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Betriebsgebäude in Tamasouski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 909 m² in Tamasouka, Belarus
Produktion 909 m²
Tamasouka, Belarus
Fläche 909 m²
Das Produktionsgebäude befindet sich im Besitz von Tomashovka, Brest Bezirk mit einer Gesamt…
$300,000
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