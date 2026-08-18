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Cottages mit Garage in Stankauski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Stankauski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Stankauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 71 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Landhaus im Häuschengebäude von Bagritsovschyna, Central Street,…
$69,050
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Immobilienangaben in Stankauski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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