Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Stanislavouski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Stanislavouski sielski Saviet, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Stanislavouski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Stanislavouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 154 m²
Das Grundstück ist 25 Hektar in PNV, es ist möglich, ein Grundstück in der Nähe für die pers…
$70,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Stanislavouski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen