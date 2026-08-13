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Haus mit Garten kaufen in Sorahski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Sorahi, Belarus
Haus
Sorahi, Belarus
Fläche 50 m²
Landhaus mit einem Grundstück von 32,6 Hektar und allen Annehmlichkeiten ❤️ Gemütliches Bloc…
$40,706
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Immobilienangaben in Sorahski sielski Saviet, Belarus

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