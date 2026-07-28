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Wohneigentum mit Garten kaufen in Smilavicki sielski Saviet, Belarus

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Smilawitschy
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in Smilawitschy, Belarus
Smilawitschy, Belarus
Fläche 70 m²
Zum Verkauf das halbe Haus in Smilovichi, Richtung Mogilew. Im Moment befindet sich das Haus…
$23,058
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Ferienhaus in Smilavicki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Smilavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 339 m²
Modernes Haus 2001 mit einem Grundstück von 28 Hektar ❤️ Geräumiges zweistöckiges Ferienhaus…
$188,787
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Haus in Smilawitschy, Belarus
Haus
Smilawitschy, Belarus
Fläche 62 m²
Ein Holzhaus steht zum Verkauf in GP. Smilovichi, Richtung Mogilew, 23 km von MKAD.Ihr Brunn…
$35,037
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Immobilienangaben in Smilavicki sielski Saviet, Belarus

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