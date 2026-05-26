Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Smaljawitschy
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Smaljawitschy, Belarus

;
gewerbeimmobilien
8
laden
4
1 immobilienobjekt total found
Büro 2 156 m² in Smaljawitschy, Belarus
Büro 2 156 m²
Smaljawitschy, Belarus
Fläche 2 156 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von LagerAnschrift: Smolevichi, Trade St., 20BFläche: 2,155,5 m23 km von der Autobah…
$1,08M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen