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Haus mit Garten kaufen in Slabadski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Slabadski sielski Saviet, Belarus
Haus
Slabadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 43 m²
Ein idealer Ort für Entspannung und Gemütlichkeit in der Nähe des Reservoirs Losha! Wir brin…
$10,109
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