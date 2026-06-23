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Wohneigentum mit Garten kaufen in Slabadski sielski Saviet, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Slabadski sielski Saviet, Belarus
Haus
Slabadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 43 m²
Ein idealer Ort für Entspannung und Gemütlichkeit in der Nähe des Reservoirs Losha! Wir brin…
$10,039
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in Slabadski sielski Saviet, Belarus
Slabadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 47 m²
Zum Verkauf 3/4 Haus befindet sich 60 km von der Hauptstadt.Nahe Agro-Stadt mit der gesamten…
$12,020
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Immobilienangaben in Slabadski sielski Saviet, Belarus

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