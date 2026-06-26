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Langfristige Miete von Büros in Scomyslicki sielski Saviet, Belarus

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4 immobilienobjekte total found
Büro 15 m² in Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Büro 15 m²
Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 15 m²
Stockwerk 2/2
Büro 14.6m2 auf Eisenbahn 8A Verfügbare Bereiche: 5 Zimmer - 116,2 m2 2 Zimmer - 42 m2 2 Zi…
$196
pro Monat
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Büro 18 m² in Aziarco, Belarus
Büro 18 m²
Aziarco, Belarus
Fläche 18 m²
Stockwerk 2
Leichter Büroraum mit einem Remont 2 km von MKADa.g.Ozerzo, Central street, 35A, 2. Stock | …
Preis auf Anfrage
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Büro 17 m² in Aziarco, Belarus
Büro 17 m²
Aziarco, Belarus
Fläche 17 m²
Leichter Büroraum mit einem Remont 2 km von MKAD a.g.Ozerzo, Central Street, 35A, 2. Stock |…
Preis auf Anfrage
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Büro 116 m² in Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Büro 116 m²
Scomyslicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/2
Zur Miete eine ganze Etage für 5 Zimmer 116,2 m2 ohne Möbel an der Adresse Eisenbahn 8A Sepa…
$1,151
pro Monat
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