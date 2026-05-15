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Büroräumen in Scomyslicki sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Büro 282 m² in Aziarco, Belarus
Büro 282 m²
Aziarco, Belarus
Fläche 282 m²
Stockwerk 3/3
Ein voll ausgestattetes Bürogeschoss in einem Geschäftsgebäude steht zum Verkauf. Die ideale…
$370,000
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