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Langfristige Miete von Geschäfte in Samachvalavicki sielski Saviet, Belarus

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Geschäft 175 m² in Samahvalavicy, Belarus
Geschäft 175 m²
Samahvalavicy, Belarus
Fläche 175 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf eines freistehenden Gebäudes mit einem Zweck für ein Geschäft, können Sie gelagert w…
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