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Betriebsgebäude in Ruzanski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 3 597 m² in Ruschany (Ruschan), Belarus
Produktion 3 597 m²
Ruschany (Ruschan), Belarus
Fläche 3 597 m²
Stockwerk 1
Produktion und Lagerbasis in der Immobilie im Stadtdorf Ruzhany Pruzhany Bezirk Brest Region…
$70,000
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