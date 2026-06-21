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Betriebsgebäude in Putryskauski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 978 m² in Putryski, Belarus
Produktion 978 m²
Putryski, Belarus
Fläche 978 m²
Etagenzahl 1
Grodno Bezirk, Putrishkovsky mit / s, 14-1, im Bezirk Prigodici. Etwa 4 km von Grodno entfer…
$344,531
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Produktion 978 m² in Putryskauski sielski Saviet, Belarus
Produktion 978 m²
Putryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 978 m²
Stockwerk 1/1
Grodno Bezirk, Putrishkovsky mit / s, 14-1, im Bezirk Prigodici. Etwa 4 km von Grodno entfer…
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