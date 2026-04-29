Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Puchavicki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Puchavicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 1 017 m² in Puchawitschy, Belarus
Lager 1 017 m²
Puchawitschy, Belarus
Fläche 1 017 m²
Zweck der Gebäude: Sägewerk, Schreinerei, Lager, Büro und Gebäude zur Herstellung von Denkmä…
$99,900
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen