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Häuser in Pruzanski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Pruzanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Pruzanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 71 m²
Ein Wohnhaus im Bezirk Pujansky. 1991 S. 1 Stock General.SNB - 104,7 qm, General - 70,7 qm, …
$53,731
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