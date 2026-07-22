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Villen in Pliski sielski Saviet, Belarus

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7 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Pliski sielski Saviet, Belarus
Villa 3 zimmer
Pliski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/1
$275,000
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Villa 4 zimmer in Pliski sielski Saviet, Belarus
Villa 4 zimmer
Pliski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 4
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
$198,000
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Villa 3 zimmer in Pliski sielski Saviet, Belarus
Villa 3 zimmer
Pliski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/1
$170,500
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OkeaskOkeask
Villa 3 zimmer in Pliski sielski Saviet, Belarus
Villa 3 zimmer
Pliski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Stockwerk 1/1
$224,900
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Villa 3 zimmer in Pliski sielski Saviet, Belarus
Villa 3 zimmer
Pliski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/1
$170,500
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Villa 3 zimmer in Pliski sielski Saviet, Belarus
Villa 3 zimmer
Pliski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/1
$170,500
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in Pliski sielski Saviet, Belarus
Villa 3 zimmer
Pliski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/1
$175,000
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Immobilienangaben in Pliski sielski Saviet, Belarus

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