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Cottages mit Swimmingpool in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 500 m²
Zum Verkauf eine Premium-moderne Hütte 100% bereit mit einem Schwimmbad im renommierten Hütt…
$599,000
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Ferienhaus in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Piatryskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 226 m²
Ferienhaus mit Pool, Sauna, Kamin, persönlicher Strand und Zugang zum See Zusätzlich - 500 M…
$260,000
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Immobilienangaben in Piatryskauski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
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