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Cottages mit Garage in Rajon Pastawy, Belarus

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Ferienhaus in Kurapolski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Kurapolski sielski Saviet, Belarus
Fläche 446 m²
Das Ferienhaus ist in exklusiver Lage zu verkaufen. Das Haus ist umgeben von einem Wald 100…
$470,000
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