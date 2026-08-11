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Wohneigentum mit Garten kaufen in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus

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18 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 207 m²
Zum Verkauf ein schönes Landhaus am Ufer des Flusses "Vyacha" in der renommierten Cottage Ge…
$160,087
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in Balsavik, Belarus
Balsavik, Belarus
Fläche 139 m²
In der Wohnsiedlung der Agrarstadt Bolschewiki wird ein Anteil von 1⁄2 in einer geräumigen u…
$70,000
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 94 m²
Ein Haus zum Verkauf im Dorf Laporovici. Alle Kommunikationen sind im Haus. Wasser gut, leic…
$398,318
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 140 m²
12 km von der Moskauer Ringstraße zum Verkauf ein schönes, komfortables, neues Haus für ganz…
$135,667
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Ferienhaus in Balsavik, Belarus
Ferienhaus
Balsavik, Belarus
Fläche 158 m²
In der Cottage-Entwicklung der Agrarstadt Bolschewiki verkaufte ein Wohnhaus mit Sommerküche…
$157,373
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 204 m²
Zum Verkauf eine neue schöne moderne energieeffiziente "Cottage-Shale" am Ufer des "Vyach Re…
$293,000
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 160 m²
Eine 5-minütige Fahrt von Minsk, im Frühling ST Zatsensky, wird 2-stöckiges Haus verkauft.Da…
$211,979
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 151 m²
Das Haus liegt 200 m vom See und 100 m vom Wald entfernt. Der Balkon bietet einen schönen Bl…
$159,408
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 199 m²
Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Sie morgens in Ihrem eigenen Pavillon Kaffee trinken …
$122,100
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 135 m²
Blockiertes Haus auf einem Grundstück von 9,32 Hektar in der Nähe von Minsk - ST "Polytechni…
$127,527
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 165 m²
Zum Verkauf ein schönes Landhaus in S/T "Ivushka-Mapid", Lesnaya str., 264, Borovtsy, neben …
$79,000
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 276 m²
Zum Verkauf ein schönes Landhaus in der Nähe des "Vyach Reservoir" in der prestigeträchtigen…
$199,000
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 59 m²
Verbringen Sie den Sommer in der Natur, nicht in kuscheligen Wohnungen. Mit dem Auto 10 Min…
$25,000
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 102 m²
Zum Verkauf ein gemütliches zweistöckiges Ferienhaus 15 km von Minsk in ST "Romashka-Solomar…
$33,900
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 75 m²
Absolut glatt, von welcher Seite auch immer Sie schauen, das Grundstück in der Gartenpartner…
$22,340
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 143 m²
Gemütliches Haus auf 17 Hektar in 8 km von Moskau. ❤️ Warmes Dreigeschoss-Haus aus einem Log…
$83,673
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Haus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 126 m²
Zum Verkauf ist ein zweistufiges gemütliches Haus von 126 Quadratmetern. Meter von einem Hol…
$121,591
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Ferienhaus in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Papiarnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 250 m²
Ein einzigartiges Grundstück mit einem von einem Wald umgebenen Haus steht zum Verkauf, 14 k…
$216,389
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Immobilienangaben in Papiarnianski sielski Saviet, Belarus

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