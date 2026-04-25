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Häuser in Pahoscki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Pahoscki sielski Saviet, Belarus
Haus
Pahoscki sielski Saviet, Belarus
Fläche 137 m²
Verkauf von Chalet Haus an der Biegung des Berezina River, in der Nähe der Stadt Berezino. E…
$65,500
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