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Betriebsgebäude in Padlabienski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 1 348 m² in Padlabienski sielski Saviet, Belarus
Produktion 1 348 m²
Padlabienski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 21
Fläche 1 348 m²
Stockwerk 1/1
Ein Gebäudekomplex (Produktionsbasis) steht 4 km von der Stadt entfernt unter der Adresse zu…
$258,060
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