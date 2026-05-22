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Lagerräume in Niemanicki sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Lager 13 700 m² in Niemanicki sielski Saviet, Belarus
Lager 13 700 m²
Niemanicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 13 700 m²
Etagenzahl 1
Verkauf eines Komplexes von Gebäuden für Lager, Lagerstätten, Produktion, Handel, Dienstleis…
$1,94M
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