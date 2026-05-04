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Geschäft 790 m² in Niahnievicy, Belarus
Geschäft 790 m²
Niahnievicy, Belarus
Zimmer 6
Fläche 790 m²
Stockwerk 1/1
Auf Verkauf Gebäude in Ag.Negnevichi, Lenin Street, 1A. Das Gebäude ist Ziegelstein, mit ein…
$40,000
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Geschäft 790 m² in Niahnievicy, Belarus
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Niahnievicy, Belarus
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