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Wohnungen in Navasiolkauski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Marjina, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Marjina, Belarus
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/2
Ich werde eine Zwei-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss in einem zweistöckigen Ziegelhaus im S…
$34,892
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