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Restaurants in Navapolski sielski Saviet, Belarus

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Restaurant, Café 158 m² in Navapolski sielski Saviet, Belarus
Restaurant, Café 158 m²
Navapolski sielski Saviet, Belarus
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf ein gemütliches Anwesen in einem malerischen Ort. Minsk Region, Pukhovichi Bezir…
$165,000
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