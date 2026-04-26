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Wohnimmobilien mit Garage in Naracki sielski Saviet, Belarus

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5 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Narach, Belarus
Doppelhaus 3 zimmer
Narach, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 1
$23,000
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Haus 4 zimmer in Narach, Belarus
Haus 4 zimmer
Narach, Belarus
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
Eine tolle Gelegenheit, Besitzer eines Hauses in der malerischen Agrostadt Naroch zu werden!…
$74,000
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Wohnung 3 zimmer in Naracki sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Naracki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/1
$23,000
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in Naracki sielski Saviet, Belarus
Naracki sielski Saviet, Belarus
Fläche 157 m²
Zum Verkauf Teil eines Wohnungsgebäudes, an der ersten Küste des Naroch Sees mit seinem Pier…
$135,000
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Haus 7 zimmer in Narach, Belarus
Haus 7 zimmer
Narach, Belarus
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Eine tolle Gelegenheit, Besitzer eines Hauses in der malerischen Agrostadt Naroch zu werden!…
$50,000
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Immobilienangaben in Naracki sielski Saviet, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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