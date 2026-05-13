Cottage mit Garten kaufen in Muchaviecki sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Muchaviec, Belarus
Ferienhaus
Muchaviec, Belarus
Fläche 176 m²
Objektcode 30224: Wir arbeiten vom Besitzer! Kauf dieses Objekt-- Sie zahlen nicht die Agent…
$99,900
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