Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Mogilev District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Mogilev District, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Saltanauka, Belarus
Haus
Saltanauka, Belarus
Fläche 48 m²
Zum Verkauf ein Wohnhaus im Dorf Saltanovka, eine Fläche von 50 Quadratmetern, Log, das Dach…
$16,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mogilev District, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen