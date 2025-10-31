Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Miete wohnungen pro Tag in Minsk Region, Belarus

Saslauje
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Saslauje, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Saslauje, Belarus
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 6/9
$27
pro Nacht
Wohnung 2 zimmer in Matschulischtschy, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Matschulischtschy, Belarus
Zimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 7/9
$24
pro Nacht
Wohnung 1 zimmer in Matschulischtschy, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Matschulischtschy, Belarus
Zimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/6
$24
pro Nacht
Wohnung 3 zimmer in Saslauje, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Saslauje, Belarus
Zimmer 3
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/9
$30
pro Nacht
Wohnung 1 zimmer in Ljasny, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Ljasny, Belarus
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/5
A studio apartment is rented in A.G. Lesnoy, Troitskaya, 22!   Looking for a cozy place t…
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 zimmer in Saslauje, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Saslauje, Belarus
Zimmer 3
Fläche 96 m²
Etagenzahl 9
Ich miete eine gemütliche Wohnung für einen Tag in der schönen Stadt Zaslavl! Wenn Sie auf d…
$27
pro Nacht
