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Häuser mit Garage in Mikalajeuscynski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Mikalajeuscyna, Belarus
Haus
Mikalajeuscyna, Belarus
Fläche 127 m²
Das Anwesen befindet sich in einem geschützten Gebiet im Dorf Mikolaivshchyna, Stolbtsovsky …
$95,000
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Immobilienangaben in Mikalajeuscynski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
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