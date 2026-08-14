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Wohneigentum mit Garten kaufen in Michanavicki sielski Saviet, Belarus

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in Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Michanavicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf in einem Zwei-Wohnung Gebäude in Mikhanovichi. Mikhanovichi liegt 2 km v…
$24,500
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Ferienhaus in Mikhanavichy, Belarus
Ferienhaus
Mikhanavichy, Belarus
Fläche 282 m²
Geräumiges Haus 282 m2 in ag Mihanovichi Kapital Ziegelhaus für eine große Familie nur 12 km…
$301,042
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Immobilienangaben in Michanavicki sielski Saviet, Belarus

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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