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Cottage mit Garten kaufen in Michanavicki sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Mikhanavichy, Belarus
Ferienhaus
Mikhanavichy, Belarus
Fläche 282 m²
Geräumiges Haus 282 m2 in ag Mihanovichi Kapital Ziegelhaus für eine große Familie nur 12 km…
$301,042
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Immobilienangaben in Michanavicki sielski Saviet, Belarus

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