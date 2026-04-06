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Häuser in Michaliskauski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Michaliskauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Michaliskauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 92 m²
Ein einzigartiges Grundstück mit einem Haus in einem geschützten Ort über dem geschäftigen L…
$17,857
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