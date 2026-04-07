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Cottages in Miasocki sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Miasocki sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Miasocki sielski Saviet, Belarus
Fläche 122 m²
Modernes Haus aus verklebtem Verbundholz mit Panoramafenstern in Raevshchyna auf 15 Hektar ❤…
$145,000
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