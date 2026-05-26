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Lagerräume in Malachaviecki sielski Saviet, Belarus

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Lager 1 321 m² in Jastrambiel, Belarus
Lager 1 321 m²
Jastrambiel, Belarus
Fläche 1 321 m²
Verkauf von Industrie- und Lagergebäuden (Prämissen)Adresse: Brest Region, Baranovichi Bezir…
$200,000
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