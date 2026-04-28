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Wohnungen in Malachaviecki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Svietly, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Svietly, Belarus
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/2
2-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Baranovichsky in Svetly (20 km von der Stadt). Die Wohnung bef…
$6,500
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