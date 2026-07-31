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Häuser mit Garage in Lyscycki sielski Saviet, Belarus

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Haus in Novyja Lyscycy, Belarus
Haus
Novyja Lyscycy, Belarus
Fläche 140 m²
Beim Kauf dieses Objekts zahlt der Käufer die Agenturprovision nicht!Zum Verkauf ein Wohnhau…
$100,000
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Immobilienangaben in Lyscycki sielski Saviet, Belarus

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