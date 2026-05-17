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Büroräumen in Lepel, Belarus

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Büro 1 550 m² in Lepel, Belarus
Büro 1 550 m²
Lepel, Belarus
Fläche 1 550 m²
Lepel ist eine Stadt und Verwaltungszentrum von Lepelsky Bezirk im Norden der Region Vitebsk…
$399,321
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