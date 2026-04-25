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Cottages in Lukomlski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Lukomlski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Lukomlski sielski Saviet, Belarus
Fläche 406 m²
Zu verkaufen ist ein ausgezeichnetes Ferienhaus am Ufer des Sees in Abuzerye, 12 km von der …
$195,000
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Immobilienangaben in Lukomlski sielski Saviet, Belarus

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