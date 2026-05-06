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Restaurants in Lida, Belarus

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Restaurant, Café 246 m² in Lida, Belarus
Restaurant, Café 246 m²
Lida, Belarus
Zimmer 20
Fläche 246 m²
Etagenzahl 2
Im Zentrum der Stadt, im Park der Kultur und Erholung gibt es eine itereske Unterhaltung Kom…
$220,000
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