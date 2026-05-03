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Betriebsgebäude in Lida, Belarus

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Produktion 315 m² in Lida, Belarus
Produktion 315 m²
Lida, Belarus
Zimmer 5
Fläche 315 m²
Stockwerk 1/1
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Produktion 1 200 m² in Lida, Belarus
Produktion 1 200 m²
Lida, Belarus
Fläche 1 200 m²
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