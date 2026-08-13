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Häuser mit Garage in Liatcanski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Liatcanski sielski Saviet, Belarus
Haus
Liatcanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 55 m²
Zum Verkauf ein modernes Haus mit Qualitätsreparaturen, mit allen Kommunikationen für das ga…
$82,463
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Immobilienangaben in Liatcanski sielski Saviet, Belarus

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