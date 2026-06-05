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Haus mit Garten kaufen in Liasnianski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Liasnianski sielski Saviet, Belarus
Haus
Liasnianski sielski Saviet, Belarus
Fläche 67 m²
Eine Möglichkeit zu erwägen lohnt! Objekt zum Wohnen oder unter einem landwirtschaftlichen A…
$60,000
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Immobilienangaben in Liasnianski sielski Saviet, Belarus

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