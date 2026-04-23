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Lagerräume in Liadski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 109 m² in Liadski sielski Saviet, Belarus
Lager 109 m²
Liadski sielski Saviet, Belarus
Fläche 109 m²
Ein freistehendes Gebäude von 108,8 m2 ist auf einem Grundstück von 22 Hektar zu verkaufen. …
$14,500
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