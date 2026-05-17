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Häuser mit Swimmingpool in Lepiel District, Belarus

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Domzarycki sielski Saviet
4
Kamienski sielski Saviet
3
1 immobilienobjekt total found
Haus in Domzarycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Domzarycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 238 m²
Ein einzigartiges Landhaus (Haus) am Ufer des Berezinsky Kanals ist zu verkaufen an einem ei…
$55,000
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Immobilienangaben in Lepiel District, Belarus

mit Garage
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