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Cottages mit Swimmingpool in Lasanski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Lasanski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Lasanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 326 m²
Zu verkaufen VIP-Anwesen Kuta, 15 km von MKAD in Richtung Molodechno entfernt. Das Anwesen e…
$435,000
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Immobilienangaben in Lasanski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
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