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Büroräumen in Lapicki sielski Saviet, Belarus

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gewerbeimmobilien
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1 immobilienobjekt total found
Büro 3 410 m² in Lapicy, Belarus
Büro 3 410 m²
Lapicy, Belarus
Zimmer 30
Fläche 3 410 m²
Stockwerk 1/3
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