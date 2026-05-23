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Cottages mit Terrasse in Lahojsk District, Belarus

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Ferienhaus 15 zimmer in Lahojsk, Belarus
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Ferienhaus 15 zimmer
Lahojsk, Belarus
Zimmer 15
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 239 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf stilvolles und hochwertiges Haus von 239 m2 nur 30 km von Minsk. Erbaut 2025 mit…
$275,000
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Immobilienangaben in Lahojsk District, Belarus

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